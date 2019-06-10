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Malatya'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Malatya'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Malatya sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 

Kaza, Malatya-Gölbaşı karayolu Çelikhan çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakkı A. idaresindeki 02 NA 280 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada Nazlı Aslantürk olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ile birlikte Nuriye Bakmaz ve Özden Aslantürk yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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