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İşte Hasan Çetinkaya'nın yeni adresi

İşte Hasan Çetinkaya'nın yeni adresi

Daha önceki dönemlerde Fenerbahçe Spor Kulübü'nde idari menajeri olarak görev yapan Hasan Çetinkaya, Belçika'nın Westerlo ekibiyle anlaştığını açıkladı.

2003 ve 2007 yılları arasında Gençlerbirliği Genel Menajerliği, 2007 ve 2008 yılları arasında Gaziantepspor, 2008 ve 2009 yılları arasında ise Ankaraspor Sportif Direktörlük görevini üstlenen Hasan Çetinkaya, uzun yıllar Fenerbahçe'de de İdari Menajer olarak görev yapmıştı.

Ali Koç başkanlığa geldikten sonra görevinden alınan Çetinkaya', Belçika'nın Westerlo ekibiyle anlaştığını açıkladı.

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