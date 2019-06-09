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Tunceli'de arı saldırısı 1 ölü 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Tunceli'de arı saldırısı 1 ölü 3 yaralı

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, kovanlarından çıkan bal arılarının saldırdığı Kazım Çadırlı (62) yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesine bağlı Yayıkağıl köyüne meydana gelen olayda; Ordu'dan köye getirilen bal arıları belirlenemeyen nedenle bir anda kovanlarından çıktı. Yüzlerce bal arısı çevredekilere saldırmaya başladı. Köylüler arılara müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Olayda, 2 çocuk babası Kazım Çadırlı hayatını kaybederken, Hıdır Açıl, Zülfikar Can ve ismi öğrenilemeyen köylü yaralandı.

Olayın ardından köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Nazımiye Toplum Sağlık Merkezine götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Hıdır Açıl, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi. Arı saldırısında hayatını kaybeden Kazım Çadırlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Köylülerin müdahalesiyle arılar güçlükle kontrol altına alındı.

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