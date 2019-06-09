HABER /  SPOR

Ergin Ataman tepkili: Ali Koç azmettiricidir

Ergin Ataman tepkili: Ali Koç azmettiricidir

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının ardından kendisine yönelik tezahüratlara tepki gösterdi. Ataman, "Bunun azmettiricisi Ali Koç'tur" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma sırasında sarı lacivertli taraftarlar Ataman'a tepki gösterdi. Taraftarlar, Ataman'ın aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Anadolu Efes taraftarı ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etti. Ataman'ın aleyhine küfürlü tezahüratların devam etmesi üzerine müsabaka öncesinde anons yapılarak Fenerbahçe taraftarı uyarıldı.

Deplasman maçlarına gitmeyi düşünmüyor

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, playoff final serisindeki Fenerbahçe Beko maçı sonrasında basın toplantısında deplasmanda oynanacak karşılaşmalara gitmeyi düşünmediğini kaydetti.

Ataman'ın açıklaması şu şekilde:

"Ağır hakaret ve küfürler var, son 10 senedir bu taraftar grubuna maruz kalıyorum. Ben İspanya'da küfürlere o günün heyecanıyla tepki verdim. Ama benim bu tepkim camiaya ve tüm Fenerbahçe taraftarına değildi. Bugün burada oluşan ortam Fenerbahçe Başkanı'nın yaptığı açıklama sebebiyle oldu, kendisi azmettiricidir. O açıklamadan beri sosyal medyadan yüzlerce tehdit ve ağır hakaret var. İnsanın insanlıktan utanacağı şekilde hakaret ve küfürler var, bu akşam da bunları gördük. Bunları azmettiren kişi de Fenerbahçe Başkanı'dır, bu şekilde devam ederse Fenerbahçe Arena'ya gitmeyeceğim."

SON DAKİKA HABERLERİ
Soylu'dan Koç Holding'e "ananaslı" cevap
Soylu'dan Koç Holding'e "ananaslı" cevap
Emniyet müdürü uyuşturucudan tutuklandı
Emniyet müdürü uyuşturucudan tutuklandı
Rafael Nadal'dan tarihi şampiyonluk
Rafael Nadal'dan tarihi şampiyonluk
İstanbul'da bir şahıs eşi ve iki çocuğunu vurup intihar etti
İstanbul'da bir şahıs eşi ve iki çocuğunu vurup intihar etti
Afrin'de şehit olan askerimizin kimliği açıklandı
Afrin'de şehit olan askerimizin kimliği açıklandı
Malatya trafik kazası 2 ölü 5 yaralı
Malatya trafik kazası 2 ölü 5 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den Tel Rıfat'taki terör yuvalarına baskın
Türkiye'den Tel Rıfat'taki terör yuvalarına baskın
Meteorolojiden yağış uyarısı! Sıcaklar düşecek
Meteorolojiden yağış uyarısı! Sıcaklar düşecek
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Bayram tatilinin acı bilançosu 83 ölü 868 yaralı
Bayram tatilinin acı bilançosu 83 ölü 868 yaralı
Fenerbahçe hızlı başladı Anadolu Efes'i devirdi
Fenerbahçe hızlı başladı Anadolu Efes'i devirdi
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Beşiktaş U16 Takımı seks skandalına karıştı
Beşiktaş U16 Takımı seks skandalına karıştı
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Yorumlar 1 yorum