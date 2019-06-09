Ergin Ataman tepkili: Ali Koç azmettiricidir

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının ardından kendisine yönelik tezahüratlara tepki gösterdi. Ataman, "Bunun azmettiricisi Ali Koç'tur" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma sırasında sarı lacivertli taraftarlar Ataman'a tepki gösterdi. Taraftarlar, Ataman'ın aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Anadolu Efes taraftarı ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etti. Ataman'ın aleyhine küfürlü tezahüratların devam etmesi üzerine müsabaka öncesinde anons yapılarak Fenerbahçe taraftarı uyarıldı.

Deplasman maçlarına gitmeyi düşünmüyor

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, playoff final serisindeki Fenerbahçe Beko maçı sonrasında basın toplantısında deplasmanda oynanacak karşılaşmalara gitmeyi düşünmediğini kaydetti.

Ataman'ın açıklaması şu şekilde:

"Ağır hakaret ve küfürler var, son 10 senedir bu taraftar grubuna maruz kalıyorum. Ben İspanya'da küfürlere o günün heyecanıyla tepki verdim. Ama benim bu tepkim camiaya ve tüm Fenerbahçe taraftarına değildi. Bugün burada oluşan ortam Fenerbahçe Başkanı'nın yaptığı açıklama sebebiyle oldu, kendisi azmettiricidir. O açıklamadan beri sosyal medyadan yüzlerce tehdit ve ağır hakaret var. İnsanın insanlıktan utanacağı şekilde hakaret ve küfürler var, bu akşam da bunları gördük. Bunları azmettiren kişi de Fenerbahçe Başkanı'dır, bu şekilde devam ederse Fenerbahçe Arena'ya gitmeyeceğim."