HABER /  GÜNCEL

Afrin'de şehit olan askerimizin kimliği açıklandı

Afrin'de şehit olan askerimizin kimliği açıklandı

Afrin'e yönelik terör saldırıları için yürütülen askeri operasyonda bir asker şehit oldu. Şehit düşen askerin Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt olduğu açıklanırken Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt'un (23) şehadet haberi memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt'un (23) memleketi Dörtyol ilçesindeki ailesine acı haberi verildi. Yeşil Mahalle'de ikamet eden ve aldıkları acı haber ile ayakta durmakta zorluk çeken anne Leyla, baba Mevlüt ve şehidin kardeşlerine yakınları ve yetkililer destek olmaya çalıştı.

Baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Şehidin baba evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları şehadet haberini alır almaz taziye için eve akın etti.

Bekar olan ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt'un, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Malatya trafik kazası 2 ölü 5 yaralı
Malatya trafik kazası 2 ölü 5 yaralı
Türkiye'den Tel Rıfat'taki terör yuvalarına baskın
Türkiye'den Tel Rıfat'taki terör yuvalarına baskın
Meteorolojiden yağış uyarısı! Sıcaklar düşecek
Meteorolojiden yağış uyarısı! Sıcaklar düşecek
Bayram tatilinin acı bilançosu 83 ölü 868 yaralı
Bayram tatilinin acı bilançosu 83 ölü 868 yaralı
Fenerbahçe hızlı başladı Anadolu Efes'i devirdi
Fenerbahçe hızlı başladı Anadolu Efes'i devirdi
Beşiktaş U16 Takımı seks skandalına karıştı
Beşiktaş U16 Takımı seks skandalına karıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de arı saldırısı 1 ölü 3 yaralı
Tunceli'de arı saldırısı 1 ölü 3 yaralı
Çin'den Washington Post ve Guardian'a erişim engelledi
Çin'den Washington Post ve Guardian'a erişim engelledi
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Hasan Ali Kaldırım'ın kramponlarında dikkat çeken detay
Hasan Ali Kaldırım'ın kramponlarında dikkat çeken detay
Ekrem İmamoğlu VIP krizi ve Koç'tan uçak tahsisi ile ilgili suskunluğunu bozdu
Ekrem İmamoğlu VIP krizi ve Koç'tan uçak tahsisi ile ilgili suskunluğunu bozdu
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Adıyaman'da 9 çocuk babasının ölüm şekli akıllara durgunluk verdi
Adıyaman'da 9 çocuk babasının ölüm şekli akıllara durgunluk verdi
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
Yorumlar