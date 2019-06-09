Bakan Murat Kurum açıkladı! İşte koruma altına alınacak yerler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 17'sinin 2023'e kadar korumaya alınacağını duyurdu.

Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla 2023 yılına kadar korunan alanlar ülke yüzölçümünün yüzde 17'sine ulaştırılacak.

İşte o yerler

Kurum "Korunan alanlarda bisiklet kullanımının arttırılarak emisyonun azaltılması amacıyla Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Kaş-Kekova-Patara ve Datça-Knidos Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Bodrum-Milas-Yatağan Doğal Sit Alanları'nda bisiklet yolları yapımı işine başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.