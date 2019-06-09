Haktan Pak'a sanatçılardan veda mesajları! En son Yasak Elma'da oynamıştı

Serdal Genç: 2008 de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum.

İyi ki tanıdım seni huysuz ve tatlı brom.