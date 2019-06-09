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Canan Kaftancıoğlu Akit TV muhabirine ateş püskürdü: Mahkemede anlatırsın

Canan Kaftancıoğlu Akit TV muhabirine ateş püskürdü: Mahkemede anlatırsın

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sokak röportajında kendisinin "DHKP-C ve PKK elebaşlarıyla fotoğrafı olduğunu" iddia eden Akit TV muhabirine "mahkemede de yalan ve iftiralarını anlatırsın" dedi.

Akit TV muhabiri Mert Armağan, sokak röportajı sırasında MHP'li olduğunu ancak 31 Mart'ta ilk kez CHP'li Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini söyleyen yurttaşa, "Canan Kaftancıoğlu’nu duydunuz mu? Onun geçmişini biliyor musunuz? DHKP-C ve PKK elebaşlarıyla fotoğrafları var" ifadelerini kullandı.

"Bir MHP’li olarak geçmişine nasıl bakmazsınız?"

​"Ben Kaftancıoğlu’nu duydum. O dediğin kişileri de tanımam, bu seçimde destek verdim sadece" yanıtını alan Armağan, "Bir MHP’li olarak geçmişine nasıl bakmazsınız?" diye sordu.

"Aslında özelleştirme iyi bir şey değil mi?"

Diken'in aktardığı habere göre Armağan, ülkenin birçok kurumunun satılmasından, üretim yapılmamasından şikayet eden yurttaşı, "Aslında özelleştirme iyi bir şey değil mi?" diyerek ikna etmeye çalıştı.

Mahkemede de anlatırsın

CHP'li Kaftancıoğlu da Akit TV muhabirine sosyal medya hesabı üzerinden seslendi: İftira tutmuyor en güzel cevabı vatandaş veriyor. Akit TV sözde muhabiri Mert Armağan mahkemede de yalan ve iftiralarını anlatırsın çok yakında."

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