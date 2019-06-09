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Koç grubunun iddiasına Zeybekci'den jet yanıt!

Koç grubunun iddiasına Zeybekci'den jet yanıt!

Koç grubunun yaptığı açıklamaya Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci, "2017'de de kullanılan Koç Holding'e ait uçak, yine resmi bir program için Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından TAV üzerinden kiralanmış olan bir uçaktır." diyerek yanıt verdi.

61, 62, 63 ve 65'inci Hükümetler Ekonomi Bakanı AK Partili Nihat Zeybekci, "4 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığım döneminde, 'Devletimiz adına davet edildiğimiz' ziyaret ve programlarda, zaman zaman ev sahibi kurum veya kuruluşlar tarafından sağlanan farklı ulaşım araçları ve bunlarla birlikte uçak da kullanılmıştır." ifadelerine yer verdi.

"TAV üzerinden kiralanmış olan bir uçaktır"

Zeybekci, "2017'de de kullanılan Koç Holding'e ait uçak, yine resmi bir program için Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından TAV üzerinden kiralanmış olan bir uçaktır. Ekonomi Bakanlığım döneminde, temsil etmekten gurur duyduğum devletimin resmi uçakları haricinde, Bakanlık tarafından, ne şahsım ne de basın ekibim adına özel uçak kiralanarak kullanılmamıştır." açıklaması yaptı

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