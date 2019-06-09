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Milli Takım, elemelerde gol yemeyen 3 takımdan biri

Milli Takım, elemelerde gol yemeyen 3 takımdan biri

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde geride kalan 3 haftada gol yemeyen 3 ekipten biri olarak bulunuyor. Milliler dışında Polonya ve İtalya da kalesini gole kapattı.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğe yükselmeyi başardı. Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte yeni bir hava yakalayan milliler, oynadığı oyunla da herkesin takdirini kazanmış durumda bulunuyor.

Ay-yıldızlılar, elemelerde geride kalan 3 müsabakada da kalesini gole kapattı. Milliler bu süreçte Arnavutluk'u deplasmanda 2-0, içeride de Moldova'yı 4-0 ve Fransa'yı da 2-0 geçti. Milli 8 gol atıp, hiç gol yemezken, bu performansı ile de elemelerde gol yemeyen 3 takım arasında yer alıyor. 

Elemelerde şu anda kadar G Grubu'nda yer alan Polonya ve J Grubu'nda bulunan İtalya kalesini gole kapattı. 

3 maçta kale ve savunma hattı bozulmadı 
A Milli Futbol Takımı'nın kazandığı ve gol yemediği 3 müsabakada Teknik Direktör Şenol Güneş kalede Mert Günok'a yer verirken, defansta ise Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Hasan Ali Kaldırım'ı oynattı. Sadece Arnavutluk maçında Gökhan Gönül 11'de başlayıp, 46. dakikada yerini Zeki'ye bırakmıştı. 

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