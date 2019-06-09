Binali Yıldırım "Uğur Dündar'ı tehdit ettiler" iddiasına ateş püskürdü!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Başkent Kulisi programında "CHP'den Uğur Dündar'a vazgeçmesi için telefon geldiğine dair sosyal medyada, çeşitli yerlerde laf dolaşıyor. Bu çok vahim durumdur. Ben açıkça sürekli bizim üzerimizden puan toplama gayretleri görüyorum." diye konuştu.

Binali Yıldırım, Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

Yıldırım milli maç ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Son Dünya Kupası Şampiyonu Fransa'yı Konya'da hizaya getirdiler." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun VIP krizine ilişkin açıklama yapan Yıldırım," Siyasetçi her türlü ağır eleştiriye hatta hakarete muhatap olabilir. Buna hazırlıklı olması lazım. Her önüne geleni doğrarsa bu olmaz." dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Fransa'yı Konya'da hizaya getirdiler"

-Dün Konya'da oynanan maçta millilerimiz hakikaten destan yazdılar. Bu vesileyle başta Şenol Güneş'i ve oyuncuları kutluyorum. Hepsi gencecik kardeşlerimiz. Çok güzel bir iş yaptılar. Son Dünya Kupası Şampiyonu Fransa'yı Konya'da hizaya getirdiler. İzlanda maçı için de şimdiden başarılar diliyorum.Yıldırım Konya'daki başarının kulüplere destekle olduğunu belirtti ve amatör spor kulüplerine yapacakları desteğin artacağını söyledi.

Seçim kampanyası süreci

-Önceki kampanyada hem Ramazan'dı hem kampanya yaptık. Ramazan olunca kampanyanın şekli de tamamen değişiyor. Ağırlıklı olarak iftar öncesi başlıyor, sahur sonuna kadar yoğun bir program icra ettik. Çok da güzel oldu. Hem Ramazan'ın manevi havası hem de insanların gece boyunca hep ayakta olması kampanyayı çok verimli ve renkli hale getirdi. 31 Mart öncesi kampanyayla bu kampanyanın en belirgin farkı şu diyebilirim: Burada biz çok büyük toplulukların bir araya geldiği, açık hava mitingleri gibi etkinlik yerine birebir, yüz yüze küçük gruplar, STK'lar, kanaat önderleri, esnaf, sanatkar, emekli... Yani bütün toplum kesimleri İstanbul'da ben de varım diyen bütün paydaşlarla bir araya geldik, sohbet ettik. Onları dinledik, önerilerini aldık ve o şekilde çok dolu dolu bir Ramazan ayını geride bırakmış olduk.

İmamoğlu ile televizyon yayını

-CHP'den Uğur Dündar'a vazgeçmesi için telefon geldiğine dair sosyal medyada, çeşitli yerlerde laf dolaşıyor. Bu çok vahim durumdur. Ben açıkça sürekli bizim üzerimizden puan toplama gayretleri görüyorum. Uğur Dündar olsun dedim. Bu da bir anlamda şu mesajı veriyor: Biz sağ-sol fark etmez, bizim taraf sizin taraf demiyoruz. İstediğinizi seçin, biz İstanbul'u konuşalım. Benim yapmak istediğim bu ayrışmayı, kutuplaşmayı bir ölçüde ortadan kaldıracak ve ülkeyi daha birleştirici bir sürece sokmak. Sürekli bir yerlerde mevzilenip birbirlerine çeşitli mecralardan atış yapan ruh hali topluma da yansıyor, topluma zarar veriyor. Bu anlamda bir normalleştirmeye ihtiyaç vardı. Bunu başlatmak istedim ama karşı taraf burada samimi olmadığını ortaya koydu.

"Her önüne geleni doğrarsa bu olmaz"

-Kendini bir şekilde gözden geçirmesi lazım. Öfke kontrolü önemli bir şey. Dün de kendisine bir çağrı yaptım, bir özür bekliyorum. Vali devleti temsil ediyor. Vali kendisini ifade edemez, memurdur. Siyasetçi her türlü ağır eleştiriye hatta hakarete muhatap olabilir. Buna hazırlıklı olması lazım. Her önüne geleni doğrarsa bu olmaz.

"Sloganaları "dert etme, park et" olacak"

Gece sokakların aydınlatılacağını dile getiren Yıldırım İstanbul'un gündüzü de gecesi de aydınlık olsun, insanlar gezsin dolaşsın dedi. Otopark sorununun da halledileceğini dile getirdi. İspark'ın zarar etmediğini söyledi. Sloganalarının "dert etme, park et" olacağını söyledi.

Genç evlenenlere destek

-Genç evlenenlere evlilik yardımını dile getiren Yıldırım kreş olmayan mahallelere kreş yapılacağını söyledi.