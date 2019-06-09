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Mbappe, Hasan Ali Kaldırım’a takıldı

Demirören Haber Ajansı
Mbappe, Hasan Ali Kaldırım’a takıldı

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde dün akşam Fransa’yı 2-0mağlup etti. Karşılaşmada üstün performans gösteren ve dünya yıldızlarına geçit vermeyen Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Kylian Mbappe ve Griezman’ın kullandığı bölgeyi kitledi. Harika savunması ile gözleri dolduran Hasan Ali, maç boyunca savunması ile övgüleri topladı.

PSG’de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Mbappe’ye geçit vermeyen Hasan Ali, mücadelenin kahramanları arasında yer aldı. Açık alanda bir çok pozisyona sahip olan Mbappe, her seferinde Hasan Ali engeline takıldı ve bir süre sonra sağ kanttan sol kanada geçti.

222 milyon Euro ile dünyanın en değerli futbolcusuna engel olan Hasan Ali’nin ise Fenerbahçe ile olan durumu belirsizliğini koruyor. 5 milyon Euro’ya serbest kalan Hasan Ali, özellikle yurt dışından gelen teklifleri milli amaçların ardından değerlendirecek.

Maçın en kötüsü
Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırm’a takılan PSG’nin 19 yaşındaki futbolcusu, karşılaşma sonrası Fransızlar tarafından sahanın en kötüsü seçildi. 90 dakika boyunca 12.1 km. mesafe kat eden Hasan Ali, rakibinin etkisiz isimler arasında yer almasını sağladı. Mücadelenin ardından Fransızlar Mbappe’yi en kötü seçerken, maçın adamını ise Lloris olarak seçtiler.

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