Şenol Güneş'le tarihi başarı yakaladık

A Milli Futbol Takımımız, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı beş maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

A Milli Futbol Takımımız, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı beşinci maçta Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Güneş yönetimindeki A Milliler EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda önce Arnavutluk'u 2-0, ardından Moldova'yı 4-0 yendi.

Hazırlık maçlarında Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı ise 2-0 mağlup eden Güneş'in öğrencileri son olarak Fransa karşısında sahadan 2-0 galip ayrılarak seriyi beş maça çıkardı.