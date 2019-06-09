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Şenol Güneş'le tarihi başarı yakaladık

Şenol Güneş'le tarihi başarı yakaladık

A Milli Futbol Takımımız, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı beş maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

A Milli Futbol Takımımız, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı beşinci maçta Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Güneş yönetimindeki A Milliler EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda önce Arnavutluk'u 2-0, ardından Moldova'yı 4-0 yendi. 

Hazırlık maçlarında Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı ise 2-0 mağlup eden Güneş'in öğrencileri son olarak Fransa karşısında sahadan 2-0 galip ayrılarak seriyi beş maça çıkardı. 

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