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Manisa'da emniyet müdürü, uyuşturucudan gözaltına alındı!

Manisa'da emniyet müdürü, uyuşturucudan gözaltına alındı!

MANİSA Akhisar'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Nmak' ile yapılan aramada 2 kilo skunk ele geçirildi. Aracın sürücüsü Emniyet Müdürü Z.Ç. ile yanındaki T.B. gözaltına alındı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında otomobili durdurdu. Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik köpeği Nmak ile araçta yaptığı aramada, 2 kilo skunk ele geçirdi.

"3. Sınıf Emniyet Müdürü"

Aracın sahibi İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Z.Ç. ile yanındaki T.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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