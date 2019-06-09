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Kocaeli'ndeki tekstil fabrikasında 4 işçi ölmüştü! Fabrika sahibi hakkında karar verildi

Kocaeli'ndeki tekstil fabrikasında 4 işçi ölmüştü! Fabrika sahibi hakkında karar verildi

KOCAELİ Çayırova'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği tekstil fabrikası yangını sonrası gözaltına alınan 4 kişiden fabrika sahibi ile fabrikadaki diğer firma sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangında 3'ü Suriyeli 1'i ise Afgan uyruklu olduğu tahmin edilen 4 işçinin hayatını kaybetmesi sonrasında 4 kişi gözaltına alındı.

Olay günü Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tekstil fabrikasının sahibi Fatih A., yanan binada bulunan bir başka firma sahibi Mahmut G. ile yabancı işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs, öğlen saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede sorguları gece saatlerine kadar süren 4 şüpheliden tekstil fabrikasının sahibi Fatih A. ve yanan binada bulunan diğer firmanın sahibi Mahmut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. da adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Sabotaj iddiası

Öte yandan, adliyedeki işlemler sırasında firma avukatının yangın hakkında sabotaj olma olasılığı üzerinde durduklarını, Ramazan ayı içinde fabrikada yaptıkları yangın tatbikatında yangın sistemlerinin çalıştığını söylediği öğrenildi. Firma avukatı adliyedeki işlemler sırasında sabotaj olasılığına karşı çevredeki mobese ve güvenlik kameralarının incelenmesini talep ettiği öğrenildi.

İşçilerin kimlik tespiti sürüyor

Yangında yanarak hayatını kaybeden işçilerin Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesetleri üzerinde ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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