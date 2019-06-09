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Acun Ilıcalı coştu Emre Belözoğlu paylaşımı olay

Acun Ilıcalı, Türkiye'nin Fransa'yı 2-0 yendiği maçta Emre Belözoğlu'nun gol sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa'yı konuk ettiği maçı tribünde izleyenler arasında Acun Ilıcalı da vardı. Ilıcalı, maç kadrosunda bulunmayan Emre Belözoğlu'nun gol sevincini takipçileriyle paylaştı.

Emre gollerden sonra coştu
Sakatlığından ötürü kadroda yer almayan, kaptanlığı da Burak Yılmaz'a devreden Emre'nin gollerde çok büyük sevinç yaşadığı görüldü.

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