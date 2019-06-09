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Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın ortak yayın kararına ilk tepki

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın ortak yayın kararına ilk tepki

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştireceği ortak canlı yayında moderatörlük yapmacağını açıklayan gazeteci Uğur Dündar'ın kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Duayen gazeteci Uğur Dündar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın modarötörlüğünü yapmayacağını duyurdu, Açıklamasında, "Adaylar ve demokrasi zarar görür" ifadelerini kullanan Dündar'a ilişkin Yıldırım Binali Yıldırım, "Dündar için birilerinin baskısı etkili olmamıştır" açıklamasını yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uğur Bey’in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır."

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