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Silahla fantezinin sonu faciayla bitti!

Silahla fantezinin sonu faciayla bitti!

ABD'nin Florida eyaletinde fantezi için silahıyla yatak odasına giden adam yanlışlıkla kız arkadaşını öldürdü. Kız arkadaşını öldüren adamın olaydan 2 saat önce uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde talihsiz kadın sevgilisi tarafından cinsel ilişki sırasında yanlışlık silahla vurularak öldürüldü.

Mermi kız arkadaşının göğsüne saplandı

23 yaşındaki Andrew Charles Shinault isimli adam kız arkadaşı 24 yaşındaki Paloma Williams ile ilişkiye girmeden önce ruhsatlı silahıyla cinsel fantezi yapmak amacıyla oyun oynadı.Kız arkadaşı ruhsatlı silahı erkek arkadaşının vücuduna gezdirdi. Daha sonra aynı şeyi yapmasını erkek arkadaşından istedi. Shinault ruhsatlı silahını kız arkadaşının vücudunda gezdirmeye başlamasının ardından genç adam yanlışlıkla tetiğe bastı. Tabancadan çıkan mermi kız arkadaşının göğsüne saplandı.

Uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti

Genç adam daha sonra bağırarak anne ve babasını çağırdı. Anne ve babası polise ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Shinault ifadesinde olaydan 2 saat önce uyuşturucu madde kullandığını ve yanlışlıkla kız arkadaşını vurduğunu söyledi. Genç adam mahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklandı.

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