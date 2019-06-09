Terazi Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 pazartesi günü güzel

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. 10-16 Haziran haftasında Terazi burcunu neler bekliyor? Haftanız biraz geri planda durarak başlayacak sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler.

Haftanız biraz geri planda durarak başlayacak sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Bu dönem biraz sakin davranmak isteyeceksiniz. Geçmiş konu ve olayları düşünebilirsiniz.

Kendinizi toplum içinden ya da kalabalık ortamlardan uzaklaştırmak isteyeceksiniz. Pazartesi günü güzel etkileşimler devrede olacak. Özellikle seyahat, eğitim ve geleceğe yönelik işlerinizde güzel fırsatlar karşınıza gelebilir.Ancak bu noktada bazı kararsızlık ve zorlanmalar devrede olabilir. Yakın çevre ve akrabalarınızın hayatıyla ilgili bazı konuların üzerine düşmeniz gerekebilir.

Cuma günü biraz zor bir gün olacak. Kariyer girişimlerinizde zorlanabilirsiniz. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanamayabilirsiniz. Bu dönemde birileriyle mücadele etmek aynı zamanda sağlığımızı korumak anlamında zor bir dönem olacak.

Enerjinizi korumaya özen gösterin. Özellikle toplum önünde enerjinizi çalacak insanlardan uzak durun. Pazar günü olumsuz bakış açınız devrede olabilir. İş ile ilgili konularda abartıdan uzak durun ve gerçekçi olmaya özen gösterin.