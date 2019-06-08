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Rus senatör Klintseviç'ten ABD'ye sert tepki: Şantaj girişimi işe yaramayacak

Rus senatör Klintseviç'ten ABD'ye sert tepki: Şantaj girişimi işe yaramayacak

Rus senatör Klintseviç, ABD'nin "Türkiye’nin askerlerini eğitim için Rusya’ya gönderme kararından hayal kırıklığına uğradık" açıklamasına "ABD’nin Türkiye’ye F-35 avcı uçaklarını kullanarak bulunduğu şantaj girişimleri işe yaramayacak" diyerek sert tepki gösterdi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin üyesi Frants Klintseviç, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord’un, "Türkiye’nin S-400 sistemlerini teslim alması durumunda F-35’leri alamayacağını her düzeyde net bir şekilde ifade ettik" şeklindeki ifadelerini değerlendirdi.

"Şantaj girişimi işe yaramayacak"

Klintseviç, "ABD, alışılageldiği gibi şantajla uğraşmaya devam ediyor. Ancak bu durumda, Amerikalıların tüm çabalarına rağmen, Kuzey Akım-2 projesinde de olduğu gibi bu (şantaj girişimi) işe yaramayacak. Bu olmayacak, zira artık birçok ülke, siyasi spekülasyonlara boyun eğmeyerek ulusal çıkarlarını her şeyin başında tutuyor" diye konuştu.

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