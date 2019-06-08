ABD'nin Bakan Akar'a gönderdiği mektup! MSB'den Kritik açıklama

ABD'nin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği S-400 mektubuna ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, "Mektupta bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte" açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye S-400'ler konusunda 31 Temmuz'a kadar süre tanıyan ABD'nin gönderdiği mektup konusunda açıklama yayımladı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre ABD, mektupta çözüm beklentisini dile getirdi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı mektupta Amerika'da F-35 eğitimi alan Türk pilotların 31 Temmuz'a kadar ayrılacakları ve program kapsamında yeni eğitim verilmeyeceğini bildirdi.

"Görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmekte"

Milli Savunma Bakanlığından mektuba ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi: ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir mektup gönderilmiştir. İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan söz konusu mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir.

ABD'nin Temmuz ayı sonuna kadar atacağı adımlar

ABD Savunma Bakanlığı Shanahan'ın Akar'a Perşembe günü gönderdiği mektubun içeriğini Cuma günü açıklamıştı. Mektupta, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması hâlinde ABD'nin Temmuz ayı sonuna kadar atacağı adımlar belirtilmişti.

Türkiye'ye yapılan davetin geri çekilmesi

Türkiye'nin F-35 programından 31 Temmuz itibarıyla çıkarılmasına kadar uzanan adımlar arasında ABD'de F-35 eğitimi alan Türk pilotların gelecek ay sonunda sınır dışı edilmesi de bulunuyor. İlk adımın ise Belçika'da 12 Haziran'da yapılacak yıllık F-35 CEO'ları toplantısı için Türkiye'ye yapılan davetin geri çekilmesi olacağı bildirildi.