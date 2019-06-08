VIP krizi derinleşiyor! Ekrem İmamoğlu'nun sözleri gündeme damga vurdu

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu’nun havaalanında VIP'e alınmaması krizine dair çıkan yeni görüntülerde "Kurban olayım gel şuradan vatandaş gibi gidelim" dediği duyuluyor.

Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu’da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’la birlikte havaalanındaki yaşadığı VIP krizine müdahale anlarına dair görüntü ortaya çıktı.

"Gel şuradan vatandaş gibi gidelim kurban olayım"

Gazeteci İrfan Değirmenci’nin YouTube’dan paylaştığı görüntülerde İmamoğlu’nun Seyit Torun’a "Gel şuradan vatandaş gibi gidelim kurban olayım" dediği duyuluyor.

"Vali bey talimat vermiş"

Gece saatlerinde İstanbul'a dönüş için Ordu-Giresun Orgi Havalimanına giden İmamoğlu, VIP bölümünü kullanmasına izin verilmemesine, "Milletvekiliyle de olsa VIP'ten girmememiz için Vali bey talimat vermiş" ifadelerini kullanmıştı.

"İmamoğlu Vali'ye "it" dedi"

İmamoğlu'nun iddiasına cevap veren Ordu Valiliği, "VIP salonu içerisindeyken Ekrem İmamoğlu kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it' ifadesini kullanmıştır." şeklinde açıklama yapmıştı.