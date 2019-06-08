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Göztepe'de Mevlüt Erdinç iddiası

Göztepe'de Mevlüt Erdinç iddiası

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen Göztepe'nin dış transfer arayışında santrfor Mevlüt Erdinç'i gündemine aldığı iddia edildi.

Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Medipol Başakşehirli futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Antalyaspor, iyi bir sezon geçiren Mevlüt'ün bonservisini almak isterken, Evkur Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da talip olduğu 32 yaşındaki gurbetçi futbolcunun Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

Sağ ve sol kanatta da görev alabilen golcü oyuncu geçen sezon Antalyaspor formasıyla 12 kez rakip fileleri sarstı. Fransa doğumlu Mevlüt, 35 kez A Milli Takım'da ay-yıldızlı formayı taşıdı.

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