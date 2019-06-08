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Merakla beklenen program! İmamoğlu'ndan Uğur Dündar ismi hakkında çarpıcı çıkış

Merakla beklenen program! İmamoğlu'ndan Uğur Dündar ismi hakkında çarpıcı çıkış

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım ile yapılması planlanan programla ilgili, "Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum. Sadece tartışmanın içeriğiyle ilgili İstanbul seçimi süreci ekseninde kalmak suretiyle hiçbir kısıtlama olmamalı" değerlendirmesi yaptı.

Gazeteci Tolga Candaş Işık, İmamoğlu-Yıldırım buluşmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada "Az önce Ekrem İmamoğlu cevaben aradı, 'Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum. Sadece tartışmanın içeriğiyle ilgili İstanbul seçimi süreci ekseninde kalmak suretiyle hiçbir kısıtlama olmamalı' dedi." ifadelerini kullandı. 

"Görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar"

Yıldırım ise şöyle konuşmuştu: Bunula ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru.

"Uğur Dündar'ı tercih ederim"

'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah.

"Adil olacağımdan kimseni kuşkusu olmasın" 

İndependent Türkçe'ye konuşan Uğur Dündar, tekliften duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur." diye yanıt verdi. 

Tolga Candaş Işık'ın ilgili paylaşımı şöyle:

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