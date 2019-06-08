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Diyarbakır-Silvan karayolunda otomobil bomba gibi patladı!

Diyarbakır-Silvan karayolunda otomobil bomba gibi patladı!

DİYARBAKIR-Silvan karayolunda LPG'li otomobil aniden alev aldı, sürücü kaçtıktan sonra ise bomba gibi patladı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Araçtan çıkıp hızla uzaklaştı

Diyarbakır-Silvan karayolu 20 kilometresinde seyir halinde olan LPG'li olduğu öğrenilen özel bir otomobil henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Aracın yandığını gören otomobil sürücüsü, aracı güvenli bir yere aldıktan sonra araçtan çıkıp hızla uzaklaştı.

Bomba gibi patladı

Sürücünün otomobilden uzaklaşmasının hemen ardından, LPG'li araç adeta bomba gibi patlarken, o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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