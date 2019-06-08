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"Akıllı ol Soylu" diyen kişi CHP'li mi? Son noktayı koydu

"Akıllı ol Soylu" diyen kişi CHP'li mi? Son noktayı koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol Soylu" diyen kişi hakkında açıklama yapan CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, "Bu sözü söyleyen kişiyi bizden tanıyan yok. Kim olduğunu araştırıyoruz” diye konuştu.

Uzun, "Soylu’nun, İmamoğlu’nun önceden belli olan Trabzon programını bilmesine karşın 10 dakika önce orada olması tesadüf mü" diye sordu. Soylu ise ‘Akıllı ol’ diyen kişi hakkında araştırma yaptıklarını ve yakında açıklayacaklarını belirtti.

"Bizden tanıyan yok. Kim olduğunu araştırıyoruz"

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre Uzun, o sözleri kullanan kişiyi tanımadıklarını belirterek, "Biz tüm ilçe teşkilatlarımız ile o gün orada adayımız İmamoğlu’nu bekliyorduk. Bu sözü söyleyen kişiyi bizden tanıyan yok. Kim olduğunu araştırıyoruz" dedi.

"Parti üyesi olsa gelip bize sığınmaz mıydı?

Soylu’nun aynı dakikalarda orada bulunmasının manidar olduğunu anlatan Uzun, "Provokasyonu yapan Soylu. İmamoğlu’nun önceden belli olan Trabzon programını bilmesine karşın 10 dakika önce oraya iniyor. Bu tesadüf olamaz. Bunun provokasyon olduğunu düşünüyoruz. O sözü söyleyen kişi parti üyesi olsa gelip bize sığınmaz mıydı?" diye konuştu.

Soylu ne demişti?

Trabzon’da kendisi hakkında "Akıllı ol" diyen kişi hakkında araştırma yaptırdıklarını söyleyen Soylu, “Baktım ki burada bir tezgâh var, biz de bu tezgâha düşmeyelim. Sonra seçim sonuna kadar düştüğümüz tezgâhın maliyetini Binali Abi’ye ödettirmeyelim. Adamla ilgili araştırma yaptık. Adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de bir iki gün sonra o adamın kim olduğunu çok net bir şekilde anlar” demişti.

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