HABER /  DÜNYA

13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor

13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor

Suudi Arabistan yönetiminin, 13 yaşındayken "isyana teşvik ve terör" suçlamalarıyla tutukladığı Suudi Arabistan vatandaşı Murtaza Qureiris'i idam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Amerikan basın kuruluşu CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 5 yıldır Suudi hapishanesinde tutuklu bulunan Qureiris'in idam edilmesi bekleniyor.

Haberde, Murtaza Qureiris'in 10 yaşında iken "Arap Baharı" kapsamında Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde gerçekleşen protestolar sırasında abisinin güvenlik güçlerince öldürüldüğü, bunu protesto etmek amacıyla eylemlere katıldığı belirtildi. 

Söz konusu bisikletli eylemin görüntüsünün de paylaşıldığı haberde, Qureiris'in bu eylemden 3 yıl sonra ailesiyle Bahreyn'e giderken Suudi güvenlik güçlerince tutuklandığı ifade edildi. 

Murtaza Qureiris'in, "polis karakoluna molotofkokteyli atmak, terör örgütüne üye olmak, eylemlerde şiddete başvurmak, abisinin cenazesinde yürüyüş düzenlemek ve halkı isyana teşvik etmek" suçlarından yargılandığı kaydedilirken, Suudi Arabistan yasalarına göre idam edileceği kaydedidi. 

Şu anda 18 yaşında olan ve 5 yıllık tutukluluk sürecinin en az 2 yılını hücre hapsinde geçirdiği belirtilen Qureiris'in, "ağır işkence ve stres altında" kabul etmek zorunda kaldığı söz konusu suçlamaları ise reddettiği belirtildi.

BM raporunda "işkence" ifadesi

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun 2016'da Qureiris'in tutuklanmasını araştırdığı ve konuya ilişkin hazırladığı raporda, "Qureiris'in barışçıl protestolara katılmasına rağmen işkenceye maruz bırakılarak farklı suçlamaları kabul etmek zorunda bırakıldığı ve tutukluluğunun keyfi olduğu" ifadelerine yer verdiği ifade edildi. 

Bununla birlikte, Murtaza Qureiris'in katıldığı 2011 protestolarında yer alan Suudi aktivist Muhammed Daman, CNN'e yaptığı açıklamada, protestoların barışçıl olduğunu ve söz konusu videolarda Suudi Arabistan'ın iddia ettiği şiddet eylemlerinin yer almadığını vurguladı. 

Daman, Suudi yönetiminin, ülkenin doğu bölgesindeki hükümet karşıtı gösterileri kasten terör eylemleriyle ilişkilendirerek, oradaki hükümet karşıtı isimleri yok etmeye çalıştığını söyledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan Hulusi Akar'a mektup Türkiye'ye iki ay süre
ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan Hulusi Akar'a mektup Türkiye'ye iki ay süre
Real Madrid yılın transferini açıkladı Eden Hazard
Real Madrid yılın transferini açıkladı Eden Hazard
Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü
Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5'i çocuk 8 yaralı
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5'i çocuk 8 yaralı
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
İş alanı hareketli Başak Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019
İş alanı hareketli Başak Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019
Aslan Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 maddi konular önemli
Aslan Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 maddi konular önemli
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Hafta iletişimsel işlerle başlıyor Yengeç Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019
Hafta iletişimsel işlerle başlıyor Yengeç Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019
İkizler Burcu Hande Kazanova yakın çevre önemli 10-16 Haziran 2019
İkizler Burcu Hande Kazanova yakın çevre önemli 10-16 Haziran 2019
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Eğitimsel konular ön planda 10-16 Haziran 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova
Eğitimsel konular ön planda 10-16 Haziran 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
Yorumlar 1 yorum