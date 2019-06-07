Real Madrid yılın transferini açıkladı Eden Hazard

Real Madrid, Chelsea'den Eden Hazard'ı 2024'e kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Eden Hazard, 13 Haziran Perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra Santiago Bernabeu'da kendisini Real Madrid'e bağlayacak imzayı atacak.

İspanyol devi Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ı transfer ettiğini duyurdu.

Chelsea kariyerine UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ekleyerek sezonu kapatan Eden Hazard, final karşılaşmasının ardından takımından ayrılmak istediğini açıklamış ve kendisiyle yakından ilgilenen Real Madrid'in, kulübüyle anlaşmasını beklediğini belirtmişti.

Real Madrid, Belçikalı yıldızı 100 milyon Euro karşılığında transfer etti ve 28 yaşındaki yıldız ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.