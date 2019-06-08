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Aslan Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 maddi konular önemli

Aslan Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 maddi konular önemli

10-16 Haziran 2019 haftasında Aslan burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı. Bu hafta sağlığınızı ve ruh halinizi kötü etkileyecek olaylardan kaçının. Büyük girişimleriniz için hafta başınızı kullanabilirsiniz.

Haftaya maddi konular ön planda olarak başlayacaksınız sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. Sosyal çevrenizin aktif olduğu bir hafta olacak. Bu pazartesi karşınıza değişik yerlerden güzel fırsatlar gelebilir. Bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.

Günlük hayatınızın sorumlulukları bu hafta üzerinize yük olabilir. Sorumluluklarınızı yerine getirmek istemeyebilirsiniz. Cuma gününe dikkat etmelisiniz.

Hem iş alanlarınızda hem de sağlığınızla ilgili konularda enerjinizi doğru kullanamayacaksınız. Bu dönemde sakin davranmaya çalışmalısınız. Anlık çıkışlarınız ya da birisinin size düşmanca tavırları gibi durumlar olabilir.

Bu hafta sağlığınızı ve ruh halinizi kötü etkileyecek olaylardan kaçının. Büyük girişimleriniz için hafta başınızı kullanabilirsiniz. İhmal ettiğiniz birtakım komuların üzerine düşmek için uygun bir hafta olacak. Diğer taraftan riskli işlerden kaçınmalısınız. Güzel bir hafta diliyorum.

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