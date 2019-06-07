Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar Empoli'nin iki orta saha oyuncusu Hamed Junior Traore ve Ismael Bennacer ile ilgileniyor.

Arsenal'in U-23 kadrosunda yer alan ancak A takıma alınmayınca Empoli'ye transfer olan Benacer, hücuma dönük orta saha rolü ile geçtiğimiz sezon Serie A'da beş asist yaptı.

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Badou N'diaye'nin yerine ise henüz 19 yaşındaki Traore düşünülüyor. Empoli altyapısından yetişen futbolcu orta sahada oyunun iki yönüne de katkı sağlarken, Serie A'daki çaylak sezonunda 32 maçta forma giydi..

Galatasaray, Ever Banega ile temaslarını sürdürürken, Empoli'nin küme düşmesi ile maliyetleri de düşen bu iki futbolcuyu gündeminde tutuyor.