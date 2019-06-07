Şenol Güneş oynamayacak 4 ismi açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. A Millilerin teknik patronu, "Maçı kaybetsek bile kazanacağımız çok şey var, Fransa karşısında alınacak 1 puana da olumlu bakıyorum" dedi.

Şenol Güneş'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Fransa gruptan çıkmaya bir numaralı aday. Güzel oynamaya çalışan bir takımla oynayacağız ve bizim için bir test olacak. Umut veren bir takımız. Sunacağımız çok şey var. Tabii ki sonunda 1 puan, 3 puan, ne alacağımızı birlikte göreceğiz. FIFA’da ilk 10’da sıralamaya girmek istiyoruz. Grupta bir çekişme var. İzlanda en büyük rakibimiz. Sonuç ne olursa olsun İzlanda maçı önemli. Asıl rakibimiz o o olacak. Fransa hem defansif hem ofansif olarak çok iyi. Benim döneminde oynayacağımız en güçlü rakip ile oynuyoruz. Hücum yapan, set oynayan ve takım savunması yapan bir takım olmamız gerekiyor. Oyunu 3 bölgede iyi oynamalıyız. Düşüncelerimiz var ama uygulamayı sahada göreceğiz. Kendi sahamızda seyircimizin önünde oynuyoruz. Katkısı olacaktır. Rakibimizi biliyoruz ama bizim ne yapacağımız önemli. Sabır ve soğukkanlılık ile beraber maçın içerisinde olmak istiyoruz.

"Dünya’da birinci olmak onlar için gurur verici bir şey"

Deschamps’ın oyuncu olarak ve antrenör olarak kariyeri belli. Zaten takımında çok başarılı. Oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak, Dünya’da birinci olmak onlar için gurur verici bir şey. Ne anlatırsak anlatalım kağıt üzerine geride kalıyoruz. Bütün açıkları kapatamayız ama bir günde yapabiliriz. Daha önce yaptık. Alabileceğimz çok şey var. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Oyunumuz tarzımız ve fair-play ile güzel şeyler sunacağız. 3 puan çok büyük bir artı olur. 1 puan da fena olmaz.

"Okay, Cenk, Ozan ve Emre kadroda olmayacak"

Elimizde olan oyunculardan Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu kesin kadroda olmayacak. Dorukhan bugün idmana çıkacak ve durumuna bakacağım. Fransa uzun zamandır aynı kadroda. 1-2 oyuncu değişiyor. Oyun istikrarını ve başarıyı yakaladı. Çıkacak olan tüm oyuncuların yüzde yüzünü vereceğini düşünüyorum. Fransa ile oynuyorsunuz. Her maç 3 puan. Biz kötü veya iyi oynayarak 3 puan alabiliriz. İyi bir oyun ile 3 puan alırsak doğru yoldayız demektir. 1 puan da yine iyi. Bu gücü aşacak bir inancımız var, onu değerlendireceğiz."