HABER /  SPOR

Şenol Güneş oynamayacak 4 ismi açıkladı

Şenol Güneş oynamayacak 4 ismi açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. A Millilerin teknik patronu, "Maçı kaybetsek bile kazanacağımız çok şey var, Fransa karşısında alınacak 1 puana da olumlu bakıyorum" dedi.

Şenol Güneş'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Fransa gruptan çıkmaya bir numaralı aday. Güzel oynamaya çalışan bir takımla oynayacağız ve bizim için bir test olacak. Umut veren bir takımız. Sunacağımız çok şey var. Tabii ki sonunda 1 puan, 3 puan, ne alacağımızı birlikte göreceğiz. FIFA’da ilk 10’da sıralamaya girmek istiyoruz. Grupta bir çekişme var. İzlanda en büyük rakibimiz. Sonuç ne olursa olsun İzlanda maçı önemli. Asıl rakibimiz o o olacak. Fransa hem defansif hem ofansif olarak çok iyi. Benim döneminde oynayacağımız en güçlü rakip ile oynuyoruz. Hücum yapan, set oynayan ve takım savunması yapan bir takım olmamız gerekiyor. Oyunu 3 bölgede iyi oynamalıyız. Düşüncelerimiz var ama uygulamayı sahada göreceğiz. Kendi sahamızda seyircimizin önünde oynuyoruz. Katkısı olacaktır. Rakibimizi biliyoruz ama bizim ne yapacağımız önemli. Sabır ve soğukkanlılık ile beraber maçın içerisinde olmak istiyoruz.

"Dünya’da birinci olmak onlar için gurur verici bir şey"

Deschamps’ın oyuncu olarak ve antrenör olarak kariyeri belli. Zaten takımında çok başarılı. Oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak, Dünya’da birinci olmak onlar için gurur verici bir şey. Ne anlatırsak anlatalım kağıt üzerine geride kalıyoruz. Bütün açıkları kapatamayız ama bir günde yapabiliriz. Daha önce yaptık. Alabileceğimz çok şey var. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Oyunumuz tarzımız ve fair-play ile güzel şeyler sunacağız. 3 puan çok büyük bir artı olur. 1 puan da fena olmaz.

"Okay, Cenk, Ozan ve Emre kadroda olmayacak"

Elimizde olan oyunculardan Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu kesin kadroda olmayacak. Dorukhan bugün idmana çıkacak ve durumuna bakacağım. Fransa uzun zamandır aynı kadroda. 1-2 oyuncu değişiyor. Oyun istikrarını ve başarıyı yakaladı. Çıkacak olan tüm oyuncuların yüzde yüzünü vereceğini düşünüyorum. Fransa ile oynuyorsunuz. Her maç 3 puan. Biz kötü veya iyi oynayarak 3 puan alabiliriz. İyi bir oyun ile 3 puan alırsak doğru yoldayız demektir. 1 puan da yine iyi. Bu gücü aşacak bir inancımız var, onu değerlendireceğiz."

SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım canlı yayın için bakın kimi istedi!
Binali Yıldırım canlı yayın için bakın kimi istedi!
Soylu'dan Akşener'e "stajyer" muamelesi
Soylu'dan Akşener'e "stajyer" muamelesi
Türkiye'den GKRY'ye doğal gaz gelir anlaşması tepkisi
Türkiye'den GKRY'ye doğal gaz gelir anlaşması tepkisi
Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine övgü
Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine övgü
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!
Rusya'dan Türkiye'ye S-400'ler için tarih verdi
Rusya'dan Türkiye'ye S-400'ler için tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı!
Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı!
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Muğla Datça'da yıllar sonra Akdeniz foku görüntülendi
Muğla Datça'da yıllar sonra Akdeniz foku görüntülendi
Rus askerleri Hama kırsalındaki gözlem noktasından çekildi
Rus askerleri Hama kırsalındaki gözlem noktasından çekildi
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Yıldırım, İmamoğlu'nu ikiye katladı
Yıldırım, İmamoğlu'nu ikiye katladı
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
Yorumlar