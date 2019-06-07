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Yıldırım, İmamoğlu'nu ikiye katladı

Yıldırım, İmamoğlu'nu ikiye katladı

23 Haziran İstanbul Yerel Seçimleri öncesi Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış tüm hızıyla sürerken, dijital medya verileri, Yıldırım’ın sosyal medyadaki izlenme-görüntülenme sayısının, İmamoğlu’nu neredeyse ikiye katladığını ortaya koydu.

İki adayın; kişisel Twitter, YouTube, Facebook ve Instagram hesaplarından elde edilen toplam izlenme-görüntülenme verilerine göre; İmamoğlu’nun toplam izlenme/görüntülenme sayısı 8.014.158 olurken, Yıldırım’ın toplam izlenme sayısı 15.031.046 olarak tespit edildi.

İki adayın sosyal medya analizini yansıtan detaylı veriler şu şekilde:

Binali Yıldırım:

Facebook: 5.200.000 izlenme

Twitter: 3.690.000 izlenme

YouTube: 3.088.977 izlenme

Instagram: 3.052.069 izlenme

Ekrem İmamoğlu:

Facebook: 1.833.468 izlenme

Twitter: 2.280.000 izlenme

YouTube: 1.867.569 izlenme

Instagram: 2.033.121 izlenme

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