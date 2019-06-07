Yıldırım'ın "Dersim" ve "Kürdistan" çıkışına MHP'den sert tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Binali Yıldırım'ın "Bu ülkede bir Dersim hadisesi var ve Meclis'te Kürdistan mebusu da vardı" sözlerine tepki göstererek "İfadeleri baştan sona yanlıştır" diye konuştu.

Çiçek,"Binali Yıldırım PKK ve HDP'yi yerden yere vursa bile Dersim ve Kürdistan mebusu ifadeleri baştan sona yanlıştır." dedi.

Çiçek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İfadeleri baştan sona yanlıştır"

Binali Yıldırım konuşmasındaEkrem İmamoğlu'na destek veren PKK ve HDP'yi yerden yere vursa bile Dersim ve Kürdistan mebusu ifadeleri baştan sona yanlıştır. Bu konuları ihanetine araç yapanlara vitaminden başka bir şey değildir. Bölge halkı bu kavramlarla değil, HDP ve PKK'yı ezince devlete yakınlaşması artmaktadır.

"HDP meşru parti değil mi canım"

31 Mart'ta çakma Karadenizli Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yine Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek olması bu gereksiz ifadelerin kullanılmasından dolayı örtbas edilmektedir. Hele birde CHP-PKK ilişkisine zerre ses etmeyen, 31 Mart'ta HDP'nin oyunu alırken 'HDP meşru parti değil mi canım' diye sırıtanların ağzına sakız vermeye hiç gerek yoktur.

"Bilerek davranmak gerekiyor"

Bunların yüzsüzlüğü, pişkinliği, algıda cazgırlığı ortada iken daha dikkatli olmak gerekiyor. Her gün teröristleşi alınırken 'Beka bitti' diye saçmalayanların karakteri ortada iken, bu karakterlerin yapısını bilerek de davranmak gerekiyor."