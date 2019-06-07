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Rusya'dan dolara karşı dev hamle!

Rusya'dan dolara karşı dev hamle!

Rus rublesi üzerinden petrol ihracatına başladıklarını açıklayan Gazprom Neft Başkanı Aleksandr Dyukov, yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliğindeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceklerini belirtti.

Doların Rus pazarındaki etkisini azaltmak için çalışmalar yürüten Rusya, bu alanda önemli bir adım daha attı.

"Ruble üzerinden sözleşmeler yapmaya başladık"

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) gazetecilere açıklamalarda bulunan Dyukov, "Petrol ihracatında ruble üzerinden sözleşmeler yapmaya başladık. Bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden Ermenistan’a petrol ihraç ettik. Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz" dedi.

"İhracatımızı Euro veya Yuan üzerinden de yapabiliriz"

Sözleşmeleri euro ve yuan üzerinden de yapabileceklerini belirten Dykuov, "Eğer gerekirse ihracatımızı euro veya yuan üzerinden de yapabiliriz, anlaşmalarımız bu değişikliğe elverişli şekilde hazırlandı" dedi.

Avrupa’ya ilk kez ruble karşılığı doğalgaz satıldı

Rus yetkililer, ABD ve bazı batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinde doların kullanımını azaltmaya uğraşıyor. Rus enerji şirketi Gazprom’un ihracat kolu olan Gazprom Export’tan bir süre önce yapılan açıklamada, Avrupa’ya ilk kez ruble karşılığı doğalgaz satıldığı bildirilmişti.

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