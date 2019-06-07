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Fransız futbolcu Olivier Giroud: Türkiye'de bizi çok coşkulu bir ortam bekliyor

Fransız futbolcu Olivier Giroud: Türkiye'de bizi çok coşkulu bir ortam bekliyor

Fransa Milli Takımı’nın golcü futbolcusu Olivier Giroud yaptığı açıklamada, Türkiye'ye daha önce takım maçları yapmak için geldiklerini, Türk seyircisinin coşkusunu daha önce gördüğünü söyledi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Türkiye ile karşılaşacak Fransa'nın yıldız futbolcularından Olivier Giroud, Türkiye maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Konya'da A Milli Takım'ın konuğu olacak olan Fransa'da yıldız oyuncu Olivier Giroud, maçın Konya’da küçük bir statta oynanacağına dikkat çekerek, "Maçı önceden oynamanın bir anlamı yok. Rakibimizi, oyun taktiğini, futbolcularını etüt edecek vaktimiz oldu. Konsantre olmamız lazım, her zamanki maçımızı yapacağız. Tek fark çok coşkulu bir seyirci kitlesi olacak. Türkiye'deki coşkulu maç ortamları beni her zaman çok etkiledi" diye konuştu.

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