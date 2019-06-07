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Gaziantep'te kavgaya müdahale ederken yaralanan polis şehit oldu

Gaziantep'te kavgaya müdahale ederken yaralanan polis şehit oldu

GAZİANTEP'te, önceki gece iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

olejtepe Mahallesi Başkarakol kavşağında Çarşamba gecesi iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekipte yer alan polis memuru 3 çocuk babası Ekrem Kurtoğlu, kim tarafından kullanıldığı belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Kurtoğlu, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehit oldu

Polis memuru Ekrem Kurtoğlu, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Ailesini, yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğan şehit polis memuru, bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yapılacak törenin ardından ikindi vakti Yeşilkent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

2 kişi tutuklandı

Kurtoğlu'nun şehit olmasının ardından serbest bırakılan 3 şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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