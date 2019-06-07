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Hulusi Akar ve komutanlar sıfır noktasında incelemeler yaptı

Hulusi Akar ve komutanlar sıfır noktasında incelemeler yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar 5. hudut alayında incelemelerde bulundu.

Hulusi Akar ve komutanlar İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarında incelemeler yaptı.

"Yasadışı geçişleri sıfırlayacağız"

Akar, yaptığı açıklamada, "elimizdeki imkanları en etkin kullanarak sınırlarımızdan yasadışı geçişleri sıfırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Hudut namustur"

Akar, "Hudutların emniyetini sağlamak için bugüne kadar elimizden gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, 'Hudut namustur.' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

İlgi çeken ayrıntı

Öte yandan Bakan Akar’ın inceleme ve denetlemeleri sırasında ilginç bir ayrıntı dikkati çekti. 5. Hudut Alay Komutanı olarak 1999-2001 yıllarında Iğdır'da görevli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın albay rütbesindeki fotoğrafının, birliğin şeref salonunda yer aldığı görüldü.

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