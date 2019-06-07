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Dolardaki sert düşüşün nedeni ne?

Dolardaki sert düşüşün nedeni ne?

Dolarda bayram öncesi düşüş eğilimi başlamıştı ve bayram boyunca devam etti. Hatta bu sürede dolar 5,65 TL'yi bile gördü. Herkesin merak ettiği ortak soru ise bu düşüş bayramdan sonra da devam edecek mi? Bayram sonrası dünya piyasaları ve Türkiye piyasalarını ne bekliyor?

Şu an İstanbul serbest piyasada dolar 5,8320 liradan, avro 6,5720 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,8300 liradan alınan dolar, 5,8320 liradan satılıyor. 6,5700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5720 lira olarak belirlendi. 

3,5 günlük bayram tatili öncesi, kapanışta doların satış fiyatı 5,8720 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5810 lira olmuştu.

Peki uzmanlar bu durumu nasıl değerlendiriyorlar? Bu düşüşün sebebi ne, Türk lirası ne gibi risklerle karşı karşıya?

Haber Türk'ten Rahim Ak'a göre Dolar/TL'deki sert düşüşün en önemli nedeni olan S-400 alımı aynı zamanda yukarı yönlü riskin de kaynağı. Geçen hafta gelen olumlu haberler yavaş yavaş yerini negatife bırakıyor. Güney Afrika ekonomisindeki olumsuzluklar nedeniyle global fonların 'Rant sat TL al' stratejisi bir çok analist tarafından dile getiriliyor. Türkiye piyasaları kapalı olduğu için işlemlerin sığ piyasada gerçekleşmesi düşüşün kalıcı olup olmayacağı konusunda şüpheleri artırıyor. FED Başkanı Powell'in açıklamaları da tabii ki tüm piyasalarda olduğu gibi TL'ye de pozitif etki yaptı. Şimdi S-400 başta olmak üzere dolar/TL'yi etkileme potansiyeli taşıyan 8 olumlu 4 olumsuz gelişme arasındaki tahterevalli de ağır basacak taraf merakla bekleniyor. 

Bunun yanında uzmanlar yaklaşan İstanbul seçiminde gerilim artması durumunda piyasaların olumsuz etkilenebileceğini söylüyorlar. 

Bunun yanında ABD ile Çin'in olumsuz ticaret görüşmelerinin ardından piyasalarda kriz fiyatlaması söz konusu olabileceğini söylüyorlar.

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