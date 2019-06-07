HABER /  SPOR

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile FenerbahçeBeko arasındaki mücadele pazar günü başlayacak. 

Dört galibiyete ulaşan takımın 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupasını kaldıracağı final serisinde, ilk maç pazar günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. 

Final serisinin programı şu şekilde:

9 Haziran Pazar:

17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

11 Haziran Salı:

18.45 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

13 Haziran Perşembe:

21.00  Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15 Haziran Cumartesi:

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak) 

17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak) 

19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

21 Haziran Cuma: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak) 

SON DAKİKA HABERLERİ
Taksim metro istasyonunda hayrete düşüren görüntüler
Taksim metro istasyonunda hayrete düşüren görüntüler
Numan Kurtulmuş'tan ezber bozan çıkış: Kırgın, kızgın ya da küsmüş olabilirler
Numan Kurtulmuş'tan ezber bozan çıkış: Kırgın, kızgın ya da küsmüş olabilirler
Dolardaki sert düşüşün nedeni ne?
Dolardaki sert düşüşün nedeni ne?
Kürtçe tabela Bitlis’e Said Nursi ile geri dönüyor
Kürtçe tabela Bitlis’e Said Nursi ile geri dönüyor
Bıçaklayıp hastaneye getirdiği arkadaşı öldü
Bıçaklayıp hastaneye getirdiği arkadaşı öldü
Cem Küçük bu sefer bombaladı: Erdoğan’ın sağladığı ortamla servet edindiniz
Cem Küçük bu sefer bombaladı: Erdoğan’ın sağladığı ortamla servet edindiniz
ÖNCEKİ HABERLER
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı
"Akıllı ol" diyen vatandaş kim? Soylu'dan çok konuşulacak ifadeler
"Akıllı ol" diyen vatandaş kim? Soylu'dan çok konuşulacak ifadeler
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Meral Akşener'den çok konuşulacak çıkış: Biz de VIP'ten atıldık
Meral Akşener'den çok konuşulacak çıkış: Biz de VIP'ten atıldık
ABD'den Türkiye'ye karşı şok F-35 kararı
ABD'den Türkiye'ye karşı şok F-35 kararı
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Galatasaray'ın transfer listesindeki Ever Banega'ya resmi teklif geldi
Galatasaray'ın transfer listesindeki Ever Banega'ya resmi teklif geldi
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Yorumlar