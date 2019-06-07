Cem Küçük bu sefer bombaladı: Erdoğan’ın sağladığı ortamla servet edindiniz

Türkiye yazarı Cem Küçük, "Kazanırken ‘bravo hükûmet’, kaybederken ‘beceriksiz hükûmet’" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Partili olduğunu bildiğini söylediği bir iş adamına "Rüyanızda göremeyeceğiniz ekonomik refaha Erdoğan’la kavuştunuz. İşler az biraz kötü gidince hemen eleştiriye başlıyorsunuz" dediğini aktardı.

Küçük, "Kapitalizmin zaman zaman sıkıntıları baş gösterir. Ekonomideki en iyi sistem midir bilinmez ama kapitalizm mevcutların en tutarlı olanıdır. Zenginleşme, refah, gelişme, inovasyon bu sistemle artar. Tabii ki eleştirilecek yanları da vardır" ifadesini kullandı.

Cem Küçük yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Siz şimdi ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlatırsınız"

1 yıldır biraz duraksadı. Gayet normal. Bir yerde şişkinlik oldu. Bazı sıkıntıların olduğu muhakkak. Bunlar da geçecektir. Zaten gereken tedbirler alınıyor. Ancak burada söylemek istediğim başka bir husus var. Birkaç hafta önce benim de olduğum iftarda AK Partili olduğunu bildiğim bir iş adamı konu ekonomiye gelince ‘Cem Bey siz şimdi ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlatırsınız, şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz dersiniz’ dedi.

"Erdoğan’ın sağladığı ortamla servet edindiniz"

Tabii bana bu böyle bir pas verince benim için gol atmak çok basit. Ben de ona aynen şunları dedim: ’Siz ve sizin gibiler 17 sene önce kıyıda köşedeydiniz. İşleriniz vardı ama büyük değildiniz. Son 17 yılda Erdoğan’ın sağladığı ortamla servet edindiniz. İşleriniz büyüdü. Para kazandınız. Teşvikler aldınız, rüyanızda göremeyeceğiniz ekonomik refaha Erdoğan’la kavuştunuz. İşler az biraz kötü gidince hemen eleştiriye başlıyorsunuz. Elinizi taşın altına koyun, hükûmetimize yardımcı olun.’

"TÜSİAD’çılar korkunç servetler yaptılar"

Gerçekten de Erdoğan sayesinde irili ufaklı birçok iş adamı büyük paralar kazandı. TÜSİAD’çılar korkunç servetler yaptılar. Yapsınlar, hepsi ülkemizin zenginliği. İyi de, ekonomide biraz sıkıntı çıkınca bu hâl ve tavır nedir arkadaş? Bir iki yıl sıkıntı çekseniz ölür müsünüz? Gidin hükûmete yardımcı olun. Kazanırken ‘bravo hükûmet’, kaybederken ‘beceriksiz hükûmet’ anlayışı size yakışmaz. Nimete ortak ol, külfette ortada görünme. Yok öyle yağma.

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