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UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı Portekiz-Hollanda

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı Portekiz-Hollanda

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'yi normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 3-1 yenen Hollanda, finalde Portekiz'in rakibi oldu

Portekiz'in Guimaraes kentindeki Afonso Henriques Stadı'nda oynanan yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşılaştı.

İngiltere, 32. dakikada Marcus Rashford'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Matthijs de Ligt'in 73. dakikada kaydettiği golle rakibine cevap veren Hollanda, durumu 1-1 yaptı ve mücadelenin 90 dakikalık normal süresi bu skorla sona erdi.

Uzatma devrelerinde golleri bulan taraf Hollanda oldu. Kyle Walker'ın 97. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1 üstünlük yakalayan Hollanda, 114. dakikada Quincy Promes'in bulduğu golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve finale çıktı.

Ligde Portekiz ile Hollanda arasındaki final karşılaşması, 9 Haziran Pazar günü oynanacak. Kazanan taraf, ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu olacak. A Ligi gruplarını lider bitiren 4 milli takımın mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi finallerinde üçüncülük maçı ise aynı gün İsviçre ile İngiltere arasında yapılacak.

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