Yıldırım açıkladı: İmamoğlu ile yayına çıkıyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayının kesinleştiğini duyurdu. Yıldırım, seçimlerin iptaliyle ilgili olarak da YSK'nın bu konuyu izah edemediğini söyledi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasını değim, ısrarla oyların yeniden sayılmasını istediklerini söyledi. YSK'nın iptal edilme gerekçesini iyi izah edemediğini de ifade eden Yıldırım, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına kesinlikle çıkılacağını söyledi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da TRT Haber Özel Yayını'nda soruları yanıtladı. Tekrarlanan seçimlerin İstanbul değil sanki Türkiye seçimi gibi olduğunu ve uluslararası camianın da ilgi duyarak müdahaleci olmaya çalıştığını söyleyen Yıldırım, bu durumun milleti daha da hırslandırdığını ifade etti.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Prensip olarak ortak yayına olur dedik, arkadaşlarımız her iki partiden de detayları konuşuyorlar. Ekrem İmamoğlu ile ortak televizyon yayınımız kesin olacak.

"Bu seçim İstanbul seçiminin ötesine geçmiş oldu"

Arkadaşımız Millet İttifakı'nın adayıdır ama partisi CHP'dir. Ben de Cumhur İttifakı'nın adayıyım ama partim AK Parti'dir. Dış basının müdahil olması milletin canını sıktı bir kere. 'Size ne oluyor?' sorusunu sormaya başladılar ve bunun yansımalarını ben Anadolu'da görüyorum. Bu seçim o yüzden İstanbul seçiminin ötesine geçmiş oldu.

"31 Mart seçimi tamamlanmış bir seçim değildi"

Genel Başkanları çete bunlar dedi, büyük hakaretler yaptılar. YSK bu işi çok iyi izah edemedi, gerekçeli kararı geç yayınladı. Şunu belki de burada sizinle paylaşmak isterim, 31 Mart seçimi tamamlanmış bir seçim değildi. Seçilen bir belediye başkanı yoktur. Çünkü henüz karar verilmeden bir seçimden bahsediyoruz.

O gün sandıklar sayılmış ve rakip aday ben şu kadar farkla kazandım diyince bizim arkadaşlara sonuç ne diyince rakam da verdiler, biz kazandık verdiler. Ben çıktım eldeki bilgilerle kazandığımızı ifade ettim. Sonra burada böyle bir değişiklik olunca, bu sefer biz burada neler döndü diye daha detaylı bakmaya başladık. Gördük ki seçimin dürüstlüğüne halel getirecek işler olmuş.

"Biz seçimin tekrarlanmasını istemedik, oylar sayılsın dedik"

Bunun üzerine biz itiraz mekanizmasını çalıştırdık. Biz seçimin tekrarlanmasını istemedik, ısrarla oylar yeniden sayılsın dedik. Eğer CHP yeniden saymaya razı olsaydı bunlar olmayacaktı.

Açık ara bizim lehimize seçim dönecek. Bunu çok iyi biliyorum, bu oylar tamamen sayılsın diye dilekçe verdik. Ortada ciddi anlamda şaibe var. YSK böyle demez, YSK'nın hukuki tespitlerinin karşılığı çalınmadır.

Seçimi biz kazansaydık, ona gerek kalmadan gelin yeniden sayalım derdik ve gerçeğin ortaya çıkmasını isterdik. Biz bu konuda çok müsterihiz, bunu hiç arzu etmedik. Ama şunu yapmak da boynumuzun borcuydu, oy verdiniz, oyunuzun istediğiniz yere gidip gitmediğinden emin olmamız gerekiyordu. Biz peşine düştük, yanlış yere giden oyu düzeltebildiğimiz kadar düzelttik. Bunu fark ettikleri için bunu durdurdular. Asıl mağdur olan 8,5 milyon oy veren İstanbullu seçmendir.

"İstanbul'da akan bir trafiği vadediyorum"

Üniversiteye hazırlananlar 1 yıl süreyle ulaşımda öğrenci indiriminden yararlanabilecekler. Bütün öğrencilerin şehir tiyatroları, müzeler ücretsiz olacak. Öğrencilerin her birine bomba müjde. 10 GB internet müjdesi.

Proje olarak bakarsanız, insanlar diyor ki trafik, ulaşım. İki otoprak, üç yeşil alan, dört deprem dönüşümü, beş çevre böyle gidiyor. Ulaşım benim işim. Türkiye'nin ulaşım problemini çözdüm, İstanbul'unkini de çözerim. Akan bir trafiği vadediyorum. Dur kalk olmayacak, trafik akacak.

İstanbul'da 200 bine yakın engelli aile var, bireylerden bir ikisi engelli. Biz bir hafta boyunca engellileri aileleriyle birlikte misafir edeceğiz. İSPARK'lar bütün İstanbul'da ilk 1 saat ücretsiz olacak. Doğalgaza yüzde 10 indirim yapıyoruz.

Üniversiteye hazırlananlar 1 yıl süreyle ulaşımda öğrenci indiriminden yararlanabilecekler. 25 yaş altı 50 bin gence kısmi çalışma fırsatı verilecek. İstanbul'daki bütün üniversite öğrencilerine ücretli staj yeri garantisi veriyoruz. Ayrıca projesi olan gençlere girişim sermayesi vereceğiz."