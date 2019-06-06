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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akit'e suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akit'e suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığından, bir televizyon kanalında TSK’da görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Akit TV'de ekrana gelen programda yorumcu Murat Alan'ın sözleriyle ilgili sert bir açıklama yapmış, açıklamada, "TSK'yı komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak, ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir. Operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde sorumsuz ve düzeysiz açıklamalar milletimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir" denilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun da bir kınama mesajı yayınlamış ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Asla kabul edilemez" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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