Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken İstanbul çıkışı!

Numan Kurtulmuş, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimleriyle ilgili olarak "AK Parti'ye karşı kızgınlığın bedeli, CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşılandıktan sonra, AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen kahvaltı programında partililerle buluştu.

Burada yaptığı konuşmada ilk olarak, vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik eden Kurtulmuş, Türkiye'nin önündeki en önemli gündem maddesinin 23 Haziran seçimleri olduğunu söyleyerek, Ordululardan İstanbul seçimleri için destek istedi.

''Söz de karar da milletin"

İstanbul'da yenilenecek olan seçimle ilgili olarak, İstanbullu seçmenlerin sandık başına giderek bir kez daha kararlarını vereceklerini belirten Kurtulmuş, milletin kararı ne olursa olsun, saygı duyacaklarını aktardı. Kurtulmuş, "Biz, milletimizin kararını baş göz üstüne kabul eden bir siyasi anlayışın içerisindeyiz. Bizim için, Türkiye'nin siyasi tarihinde milletten başka hiçbir söz sahibi unsur yoktur. Biz siyasi hayatımız boyunca ne tankların palet şakırtılarında, ne başkalarının yaptığı gibi 28 Şubat gibi dönemlerin o karanlık atmosferinden medet umarak, siyaseten onlara destek verenlerden olmadık. 27 Mayıs'a destek verenlerden olmadık. 12 Eylül'de, 12 Mart'ta 28 Şubat'a destek verenlerden olmadık, 27 Nisan'a destek verenlerden olmadık. Söz de karar da milletin" dedi.

"Çok başarılı bir sonuç alacağız"

Bütün Karadeniz bölgesinden İstanbul'da yaşayan vatandaşların, Karadeniz ruhunu bir kez daha canlandırarak, 23 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye destek vereceklerine inandıklarını ifade eden Kurtulmuş, "İnşallah onlar bu seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Binali Yıldırım'ı ve AK Parti'yi yalnız bırakmayacak ve İnşallah İstanbul seçimlerinde çok başarılı bir sonuç alacağız. Son 31 Mart seçimleri dolayısıyla İstanbul'da yaşayan Karadenizli seçmenin, CHP'nin adayını desteklediği şeklinde yanlış bir algı var. CHP'nin adayına oy veren kardeşlerimiz de olmuştur ama İstanbul'da oturan Karadeniz kökenli seçmenlerimiz AK Parti'yi desteklemiş ve desteklemeye de devam edecektir" şeklinde konuştu.

''AK Parti kadrolarına ve yaptığı işlere kızgınlığın bedeli, CHP'nin adayını o koltuğa oturtturmak hiç değildir"

Karadeniz'de, CHP'nin kazandığı son seçim, 1946 seçimleri olduğunu da söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Şimdi kırgınlık, küskünlük, dargınlık vakti değildir. Hesap sorma ve uyarıda bulunma vakti değildir. Kızgınlık ve küskünlüğün alternatifi İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmak, İstanbul'da Binali Bey'in seçilmemesi için sandığa gitmemek ve boş oy vermek değildir. Daha açık söyleyeyim, AK Parti kadrolarına ve yaptığı işlere kızgınlığın bedeli, CHP'nin adayını o koltuğa oturtturmak hiç değildir" ifadelerini kullandı.

Bütün dünyanın gözünün, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, özetle şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu seçimleri oldu. İnanın ki Avrupa Parlamentosu seçimleri kadar, ondan çok çok daha fazla İstanbul'da yenilenecek seçimleri ele alındı. Avrupa'da parlamento seçimi varken, Avrupa'daki gazetenin, bazı siyaset merkezlerinin İstanbul seçimlerine ilgisinin neden fazla olduğunu düşünmek lazım."