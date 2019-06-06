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Rıza Çalımbay: Aatif ve Alper Potuk'u istiyorum

Rıza Çalımbay: Aatif ve Alper Potuk'u istiyorum

Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay’ın yeni adresi belli oldu. Sivasspor'la prensipte anlaştığını belirten tecrübeli teknik adam, Aatif ve Alper Potuk'u transfer etmek istediğini söyledi.

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Rıza Çalımbay, Sivasspor’la anlaştığını açıkladı.

“Sivasspor’la prensipte anlaştık.'' diyen Çalımbay şu ifadeleri kullandı;

''Yarın son görüşmelerimizin ardından resmi imzalar atılacak. Şu anda Sivas’tayım. Sivas benim memleketim, teklif Sivas’tan gelince çok farklı oluyor.”

Alper Potuk ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa iki oyuncuyla da yeniden çalışmak isterim. Emre Kılınç’ı çok beğeniyorum, Emre bu sezon önemli işlere imza attı. Emre’nin önünü kapatmak istemem fakat takımda kalmasını isterim.”

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