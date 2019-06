Ünal Karaman imzayı attı sözleri şaşırttı

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Karaman, ''Sözleşmenin içerisinde ne yazdığını biliyorsam eğer evlatlarıma kavuşmak nasip olmasın.'' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, camiaya 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazandıran Teknik Direktörleri Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

''Onlar olmazsa biz olmayız''

Karaman, ''Başkanıma ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. En az başkanımız ve yöneticilerimiz kadar bize destek veren tüm emekçilere teşekkür ediyorum. Onlar olmazsa biz olmayız.'' ifadelerini kullandı.





''Evlatlarıma kavuşmak nasip olmasın''

''Sizden tek istirhamım; evet biz burada sözleşme imzalıyoruz.'' diyen Karaman, ''Ben geçmişte de 10 milyara imza attığımda İstanbul kulüpleri 25 milyar teklif etmişti. Ben hiçbir zaman profesyonel düşünmedim. Ben bir tane oyuncu istemedim, kriter belirlerim. Bir aile sıcaklığı sağlayabilecek bir futbolcu diğeri sahadaki kriterlerimizi karşılayacak bir futbolcu. Bunun dışında transfer komitemiz var mali kriterler dahilinde karar verilecek. Sözleşmenin içerisinde ne yazdığını biliyorsam eğer evlatlarıma kavuşmak nasip olmasın.'' ifadelerini kullandı.

''İstediğim 1 oyuncu bile yok''

Transfer konusuna değinen Karaman, "Her oyuncu bizim için çok değerli. Gönderdiğimiz oyuncular da dahil. Oldukça kalabalık bir kadromuz var. Kamp çalışmalarına katılacak oyuncularla ilgili yönetim ve altyapıdaki hocalarımızla bir araya gelerek planlama yapacağız. Basında çıkan hiçbir transfer haberine inanmayın, çünkü istediğim 1 oyuncu bile yok.'' dedi.

''7/24 tesislerde kaldım''

7/24 tesislerde kaldığını ifade eden tecrübeli teknik adam, ''Yaşadığımız zorluklar bize fırsat verdi. Hiç bir zaman kaz tüyü yastıklar, koltuklar, büyük maddi imkanlar sunulmadı. Ancak aslan gibi yüreği olan, sporcu ahlakına sahip ve her zaman öğrenmek isteyen bir oyuncu grubum vardı. 7/24 tesislerde kaldım. Bundan hiç rahatsızlık duymadım. Tesislerde çalışan birinin gözlerine baktığımda ondan enerji aldım." dedi.



''Bence ikincisi daha doğru''

İmza sonrası konuşan Ahmet Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Ünal Hocamızla birlikte 2 aydır Trabzonspor'un daha iyi hale gelmesi için çalışıyorduk. Ünal Karaman ile birlikte yan yanayız. Hocamıza, teknik direktörlüğün ötesinde bir sorumluluk yüklediğimizin farkındaydık. Bu süreç içerisinde şahsen başkan olarak mı, yoksa tahsildar olarak bu kulübe hizmet ettim bilmiyorum. Bence ikincisi daha doğru.

''Her şeyiyle arkasındayız''

Trabzonspor’un zor dönemlerinde, bu kulübe hizmet etmek isteyen insanlar var. Hocamız da bu kulübün neferlerinden birisi. Hocamızla birlikte kadro yapılanmasını ve alt yapıyı nasıl geliştireceğimiz üzerine münazara yaptık. Yönetim adına şunun sözünü veriyorum kendisine, her şeyiyle arkasındayız. Her şeyden önemlisi hocamızla birlikte ve yan yanayız.

''Sabah 6-6:30'a kadar münazara ettiğimiz de oldu''

Karaman, ''En zor olan Türkiye'de teknik direktörlük yapmaktır. Bu durum Trabzonspor'da çok daha farklı. Hocamızla yaklaşık 2 aydır kadronun ve altyapının nasıl şekillenmesi gerektiğini konuşuyoruz. Sabah 6-6:30'a kadar münazara ettiğimiz de oldu. Eğer bu camiada Trabzonspor'u düşünen ve uğruna çalışan insanlar olmasaydı, kulüp olarak ayakta kalamazdık. Sene boyunca oyuncularımla hem üzüntüyü, hem sevinci paylaştık." ifadelerini kullandı.

''3-4 oyuncu ile çok ciddi şekilde görüşmelerimiz devam ediyor''

3-4 oyuncu ile çok ciddi şekilde görüşmelerimiz devam ediyor ancak bunlar %100 imza aşamasına geldiği zaman açıklayacağız. Hocamızın da bazı isimleri istediği söyleniyor ama bana ulaşmadı o isimler, sanırım o liste yolda kayboldu."