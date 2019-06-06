Fitch'in yedi aydır değişmeyen tahmini: Türkiye 2019'da yüzde 1,9 küçülecek

New York merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin Türk Lirası'nda yeniden satış riski olduğuna ve enflasyonist baskılara vurgu yaparak "yüzde 1,9 küçülme" tahminini yineledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin 2019 ekonomisine dair tahminini değiştirmedi ve “yüzde 1,9 küçülme” şeklinde açıkladı. 2020 için ise yüzde 3,5 büyüme öngörüldü.

Kuruluştan yapılan açıklamada “Türkiye’nin yine kredi standartlarını sıkılaştırılarak istikrarsız dış borç pozisyonunun üstesinden geleceği yönündeki görüşümüz devam etmektedir” denildi.

Yapılan yazılı açıklamada Türk Lirası’nda yeniden satış, enflasyonist baskılar ve yüksek dış borçlanma maliyeti ile oluşabilecek risklerle birlikte ekonomi görünümü tahminin de aşağı yönlü olduğu ifade edildi.

Fitch, kasım ayında yaptığı açıklamada önceden yüzde 3 olarak açıkladığı büyüme tahminini yüzde 1,9 küçülme şeklinde güncellemişti. O dönem yapılan açıklamada kur krizi, yüksek enflasyon ve dış finansman koşullarında yaşanan sıkıntılar, 2019’da resesyona sürükleyecek nedenler olarak sıralanmıştı.