Everest'ten 4 cansız beden ve 11 ton çöp çıkarıldı

Nepalli dağcılar dünyanın en yüksek dağı Everest’in temizlik faaliyeti sırasında dört cansız beden ve 11 tonluk çöp çıkardı.

Açıklamayı Nepal hükümeti yaptı.

8 bin 850 metre yüksekliğindeki dağdaki temizlik sırasında insan dışkısı, oksijen tüpleri, kullanılamaz hale gelmiş çadırlar, tırmanma halatları, merdivenler, konserveler ve plastik ambalajlara rastlandı.

Everest temizlik ekibi bölgeyi iyi bilen etnik grup Şerpalardan oluşuyor.

20 kişilik ekip Nisan-Mayıs ayları arasında beş tonluk atık topladı.

Turizm Departmanı Direktörü Dandu Raj Ghimire’ye göre dağın başka kamp alanlarında ise altı tonluk çöpe ulaşıldı.

Çöplerin büyük kısmı toplandı ancak hava koşullarının kötü olması nedeniyle altı tonluk bölümü hala Everest’ten aşağıya indirilemedi.

Dağın farklı bölümlerinde kimlikleri ve ölüm nedenleri hala saptanamayan dört kişinin cesedine de ulaşıldı.

Everest ilk olarak Yeni Zelandalı kaşif Edmund Hillary ve Sperpa Tenzing Norgay tarafından 1953’te keşfedilmişti.

Dünyanın en yüksek noktası olarak bilinen Everest’in tepesine bugüne dek 5 bin insan ulaşabildi.

Nepal hükümeti bu yıl Everest’e tırmanma için 381 onay verdi.

Hükümet her tırmanış için kişi başı 11 bin Amerikan doları talep ediyor.

Nüfusunun üçte birinin açlık sınırında yaşadığı Güney Asya ülkesi Nepal’de Everest ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor.