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AİHM'den Balyoz başvurusuna ret

AİHM'den Balyoz başvurusuna ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 'Balyoz davasıyla' ilgili olarak Çetin Doğan ve Cem Aziz Çakmak'ın 2010 yılında yaptığı başvuruyu esasa girmeden usulden reddetti.

AİHM, yargılamalar öncesi 1 yıl 10 ay cezaevinde kalan Çetin Doğan ve 18 ay cezaevinde kalan Çakmak’ın başvurusuyla ilgili olarak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tutukluluk ve gözaltı koşullarıyla ilgili şikayetin incelenmesinin “kabul edilemez” olduğunu açıkladı.

AİHM oy birliğiyle aldığı gerekçeli kararında başvuru sahiplerinin, AİHM dışında Birleşmiş Milletlere yaptığı başvuruyu gerekçe gösterdi.

Balyoz davasında askerler çeşitli cezalara çarptırılmış, ancak Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı üzerine tümü tahliye edilmiş ve dava yeniden görülmeye başlanmıştı. 

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