Trabzonspor'a Arjantinli stoper

Trabzonspor, Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi'nin transferinde sona geldi.

Trabzonspor'da ilk transferde son aşamaya gelindi. Bordo mavili ekip Arjantin ekibi Estudiantes'in 28 yaşındaki stoperi Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı.

Sabah'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezona Estudiantes ile başlayan Campi burada çıktığı 11 maçın ardından devre arasında Portekiz 1. Futbol Ligi ekibi Chaves'e sezon sonuna kadar kiralandı.

Transferin açıklanması an meselesi

Portekiz ekibinde 16 resmi maçta görev alan savunma oyuncusu bu maçlarda 2 gol attı. Trabzonspor'un transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.